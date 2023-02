Gli scienziati la descrivono come una cometa dall'orbita molto lunga e lenta, tuttavia c'è la possibilità che la sua natura iperbolica, su cui non tutti gli scienziati concordano, la portino ad allontanarsi e questa potrebbe essere l'ultima occasione per vederla.

Questa cometa misura circa 1 km di diametro e la tipica colorazione verde della sua chioma è dovuta alla presenza di carbonio molecolare, il quale viene rilasciato dalla superficie per poi venire eccitato dalla radiazione solare, che crea il magnifico effetto verdognolo visibile nell'immagine in testata.

Prende il suo nome proprio da fatto che, prima di noi, fu questa la razza di ominide che poté scorgere la sua luminosità a occhio nudo nelle notti più pulite. In realtà non sappiamo con certezza se questa sia la prima o seconda volta che passa dalle nostre parti, ma si tratta dell'ipotesi più accreditata e con buona probabilità questo corpo celeste proviene direttamente dall'affollata Nube di Oort, ossia la più grande riserva di corpi celesti di questo genere che è presente all'interno del sistema solare.

Si dice che sia tornata a farci visita dopo la bellezza di 50.000 anni e in queste ore potremmo godere degli ultimi momenti per vederla con relativa facilità. Stiamo parlando della cometa C/2022 E3, meglio conosciuta come Cometa di Neanderthal , che proprio in queste ore si trova a circa 42 milioni di km dalla Terra, ossia in quello che possiamo definire il passaggio ravvicinato migliore che abbiamo a disposizione.

COME OSSERVARLA

La forte luminosità della Luna in questi giorni rende difficoltosa l'osservazione a occhio nudo, pertanto sarà necessario possedere almeno un binocolo o rivolgersi agli osservatori più vicini, che quasi certamente avranno dato vita a iniziative aperte al pubblico.

Se volessimo affidarci al fai da te, la prima regola è come sempre quella di allontanarsi dalle aree cittadine e cercare luoghi poco inquinati dalla luce, possibilmente in quota per godere di un cielo ancora più pulito. Stasera potremo vederla nelle vicinanze della Stella Polare, nella costellazione della Giraffa, e sarà visibile per tuta la notte al di sopra dell'orizzonte.

Ma non sarà l'unico giorno e anche quelli successivi, fino al 5 febbraio saranno buoni per ritentare nel caso in cui il meteo non fosse clemente stasera. Il vero limite sarà rappresentato dalla luminosità in aumento della Luna, che ora si trova in fase crescente e lo sarà fino al 5 febbraio. Purtroppo anche l'apparente vicinanza (in linea di vista) del nostro satellite naturale alla costellazione della giraffa vanificherà sempre più eventuali osservazioni a occhio nudo, pertanto sarebbe bene provare a osservarla il prima possibile.