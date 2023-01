Anche se Perseverance ospita un laboratorio d'analisi attrezzatissimo, questo non sarà mai in grado di analizzare il terreno marziano al pari dei mezzi che abbiamo sulla Terra, pertanto si è deciso che uno degli obiettivi sarebbe stato proprio quello di raccogliere dei campioni da riportare sulla Terra tramite la missione di recupero Mars Sample Return .

Il rover Perseverance ha completato un obiettivo primario cominciato ormai un mese e mezzo fa. Stiamo parlando del mezzo che dal 2021 si muove all'interno del cratere Jezero su Marte, con l'obiettivo di scoprire come la presenza d'acqua in passato nell'area abbia influito sulla geologia del pianeta, se la vita sia esistita o semplicemente se ci siano state almeno le condizioni affinché questa si sviluppasse, e in generale aumentare la comprensione che abbiamo del nostro sistema solare e di come Marte sia diventato quel corpo celeste brullo e così diverso dalla nostra amata Terra.

I campioni depositati nell'area denominata "Three forks" fungeranno da set di backup, mentre l'altra metà rimarrà all'interno del rover, che al momento potrebbe rappresentare ancora il mezzo principale per portarli al futuro lander di Mars Sample Return. La NASA ha specificato che I tubi di titanio sono stati depositati sulla superficie in un intricato schema a zigzag, con ciascun campione distanziato dagli altri per almeno 5 metri, per garantire che possano essere recuperati in sicurezza.

La conclusione di questa operazione apre la via alla prossima campagna scientifica Delta Top, come ricordato da Rick Welch, vice project manager di Perseverance presso il JPL.