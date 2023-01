Il T-1000 di Terminator realtà? Non ancora ma il materiale c'è, guardate questo video!

Il robot che vedrete evadere da una piccola gabbia, semplicemente modificando il suo stato, è realizzato con una miscela di metallo liquido (gallio) e micro-particelle di un materiale magnetico composto da neodimio, ferro e boro . Come riportano i ricercatori nella documentazione condivisa su Matter, quando si trova in stato solido il materiale risulta abbastanza resistente da supportare il peso di un oggetto 30 volte maggiore. Vediamo il video pubblicato dai ricercatori, poi proseguiamo con le possibili applicazioni di questa tecnica.

I ricercatori dell'Università Carnegie Mellon di Pittsburgh hanno creato un robot in grado di trasformarsi da solido a liquido , diventando così più morbido o più duro a seconda dello stato che assume. Si tratta di un robot molto piccolo, grande solamente pochi millimetri, ma i primi risultati sono interessanti e come qualcuno potrà aver intuito, il suo segreto sta tutto nelle proprietà magnetiche dei materiali utilizzati e nel passaggio di una corrente elettrica.

La fantasia ha ancora una volta anticipato la realtà o perlomeno, quello che stiamo per mostravi è la cosa più vicina al famoso robot T-1000 del film Terminator 2 che abbiamo mai visto, ossia il modello che nel celebre film dei primi anni '90 con Arnold Schwarzenegger, era composto da una futuristica lega di metallo in grado di passare da solido a liquido e cambiare forma a piacere.

Chiariamo subito un dettaglio per evitare equivoci o facili sensazionalismi: la tecnica è interessante ma chiaramente acerba, e sebbene il robot sembri fondersi da solo nella sua forma originale una volta passata la sbarra in realtà, è stato rifuso manualmente dal team e poi rimesso nell'inquadratura. Ma come è possibile fargli cambiare stato o farlo muovere? Per questo compito ci vengono incontro i campi magnetici generati in modo controllato da delle fonti elettriche, che sono di fatto in grado di ammorbidirlo, stirarlo, muoverlo o farlo sciogliere in una pozza 'apparentemente innocua'... Questi campi, se applicati in modo coerente, esercitano forze sulle piccole particelle magnetiche del robot, permettendo di muoverlo verso una direzione specifica o semplicemente di deformarlo a piacere. Il passaggio di corrente attraverso il metallo permette di riscaldare e modificare con precisione il metallo, come spiega uno dei ricercatori impegnato nel progetto.

"Quando hai un metallo che è in presenza di un campo magnetico alternato, sappiamo solo dai principi fondamentali dell'elettromagnetismo che ciò fa sì che la corrente elettrica fluisca spontaneamente attraverso quel metallo. È quella corrente elettrica spontanea che riscalda il metallo e lo fa sciogliere".

Quali potrebbero essere le applicazioni di questa tecnologia una volta migliorata e resa fruibile?

Le funzioni potrebbero essere molteplici e ancora una volta le più interessanti potrebbero riguardare la biomedicina. Ad esempio, robot di questo genere potrebbero essere in grado di veicolare farmaci a organi specifici, o anche essere utilizzati in chirurgia, ad esempio nell'estrazione di oggetti pericolosi dal corpo di una persona, e molti altri utilizzi simili e non per forza medici.