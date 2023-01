James Webb ha scoperto gli ingredienti della vita dove nessuno cercherebbe mai

All'interno di una nuova pubblicazione scientifica sulla rivista Nature, gli scienziati che lavorano con il Telescopio Spaziale James Webb della NASA hanno annunciato che un'analisi approfondita all'infrarosso della Nube del Camaleonte ha rivelato una sorprendente varietà di molecole ghiacciate nascoste al suo interno. La grande notizia è che non sono molecole qualsiasi ma si tratta dei mattoni interstellari per eccellenza, ossia quelle che un giorno si fonderanno dando vita a una nuova generazione di stelle e pianeti, che potrebbero presentare tutte le condizioni per dare il via a nuove forme di vita.

Se l'universo è il posto più freddo e buio che conosciamo, questa nuvola di stelle ne è degna rappresentante ed è considerata una delle più fredde e buie conosciute finora. Ma come ci insegnano i risultati scientifici degli ultimi decenni, molto spesso è negli angoli più bui dell'universo che si nascondono gli elementi chimici che potrebbero (o potranno) innescare l'evoluzione di altri esseri viventi come noi.

A poche centinaia di anni luce dalla Terra, nella regione nota come Nube del Camaleonte (la possiamo vedere nell'immagine in testata), gli scienziati che lavorano con il telescopio spaziale James Webb della NASA hanno annunciato di aver scoperto una vasta quantità di molecole ghiacciate nascoste.

In mezzo ad elementi strutturali come il ghiaccio secco, l'ammoniaca e l'acqua, il JWST è riuscito a rilevare prove della presenza di molecole prebiotiche, ossia quei specifici elementi chimici noti per favorire la formazione dei precursori della vita. Ecco una dichiarazione di Will Rocha, un astronomo dell'Osservatorio Leiden che ha contribuito alla scoperta.

"La nostra identificazione di molecole organiche complesse, come metanolo e potenzialmente etanolo, suggerisce anche che i molteplici sistemi stellari e planetari che si stanno sviluppando in questa particolare nuvola erediteranno molecole in uno stato chimico abbastanza avanzato. Questo potrebbe significare che la presenza di molecole prebiotiche nei sistemi planetari è un risultato comune della formazione stellare, piuttosto che una caratteristica unica del nostro Sistema Solare".

In altre parole, questa scoperta ci ricorda ancora una volta che gli esseri umani, i fiori, o anche i più semplici organismi microbici non sono così unici, visto che gli ingredienti che hanno permesso alla vita di nascere e proliferare, non sono poi così rari.

Attenzione, è bene chiarire che la presenza di molecole prebiotiche non è sinonimo di vita e non sappiamo con certezza come potrebbero evolvere durante la formazione stellare, ma proprio questa ricerca farà parte della fase di studio successiva. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla lettura della pubblicazione originale, disponibile in FONTE.