NASA testa il motore a detonazione rotante: rivoluzionerà i viaggi nello spazio

La tecnologia di propulsione rappresenta un elemento chiave per la realizzazione di missioni spaziali avanzate, sia per quanto riguarda l'esplorazione della Luna e Marte, che per quanto riguarda il trasporto di carichi e persone verso destinazioni ancora più lontane nello spazio profondo. A tal fine, gli ingegneri impegnati sullo studio di nuove forme di propulsione presso la NASA, hanno sviluppato e testato il primo motore a detonazione rotante, o anche noto come RDRE.

Il funzionamento di un motore a detonazione rotante si basa sulla combustione supersonica, nota come detonazione, che consente di generare una spinta maggiore utilizzando meno carburante rispetto ai sistemi di propulsione attualmente in uso. Naturalmente le detonazioni e le onde supersoniche che si generano all'interno di una camera di combustione sono molto complesse da gestire, e pertanto il progetto acquista ancora più importanza visto lo stato di avanzamento.

Di questa tecnologia se ne parla già dagli anni '50, ma a onor del vero quando venne teorizzata sembrava più utopistica che reale, almeno fino a oggi. Questo tipo di motore potrebbe essere utilizzato per alimentare sia lander umani che veicoli interplanetari per le destinazioni più lontane nello spazio, come la Luna e Marte, e potrebbe rappresentare un'alternativa alle altre tecnologie attualmente in studio, come quella termico nucleare di cui vi abbiamo parlato recentemente, o di quella "chimica" a combustione classica, che da sempre caratterizza tutti i razzi creati dall'uomo. Per chi volesse dare una rinfrescata al funzionamento di un razzo a reazione, troverà pane per i suoi denti con il link a seguire.