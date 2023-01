Atlas di Boston Dynamics: il robot raccoglie e lancia oggetti come un uomo | Video

Non è una novità che Atlas sia in grado di correre, saltare e fare evoluzioni degne del miglior ginnasta, ma l'ultima modifica introdotta da Boston Dynamics è qualcosa di incredibile! Ora Atlas è in grado di raccogliere le cose come un essere umano.

Boston Dynamics è una delle aziende di robotica commerciale maggiormente in grado di colpire nel segno a livello comunicativo, ma questo non vuole assolutamente sminuire il lavoro fatto in questi anni, e il video che vedrete a breve ne è una dimostrazione palpabile.

Il robot è stato aggiornato con delle pinze, un po' rudimentali a dire il vero, ma che gli permettono di eseguire compiti che fino a oggi non potevano che essere portati avanti da un uomo in carne e ossa. Queste pinze ad artiglio sono composte da un dito fisso e un dito mobile, e secondo quanto affermato da Boston Dynamics sono state progettate per attività di sollevamento pesante. Non è in effetti la prima volta che le vediamo in azione e una prima demo è stata mostrata durante uno spot nell'ultimo Super Bowl, dove, Atlas sollevava un barile sopra la sua testa.

Trattandosi di mezzi pensati per eseguire compiti pericolosi e da affiancare all'uomo, il video di Boston Dynamics punta l'attenzione su un possibile scenario lavorativo in un cantiere, dove i rischi di infortunio sono sempre molto alti.

In questo caso Atlas si dimostra un alleato prezioso per chi lavora, ad esempio nell'edilizia. Non vogliamo svelare troppo lasciandovi visionare i due video, ma vi assicuriamo che resterete quasi tutti a bocca aperta. Il primo è più breve e di grande impatto visivo, mentre il secondo dura quasi 10 minuti e permette di capire meglio la tecnologia alle spalle di Atlas. Guardare per credere!