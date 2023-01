AstroSamantha e il sogno spaziale di un'Europa autonoma

Samantha Cristoforetti ha un sogno: far sì che un giorno l'Europa possa mandare i propri astronauti nello spazio senza appoggiarsi ad altri Paesi, con una sua navicella. A quanto pare è un sogno ancora molto lontano dal potersi realizzare, perché ad oggi mancano sia la capacità, sia l'ambizione. É una AstroSamantha a 360 gradi quella che si racconta sulle pagine di Repubblica, consapevole delle potenzialità del nostro continente in ambito spaziale ma dispiaciuta della "mancanza di una presenza un po' più significativa [nello spazio] dell'Europa, in particolare dal punto di vista dell'autonomia, del poter accedere all'orbita bassa, quella dove vola la Stazione Spaziale Internazionale, senza appoggiarsi ad altri".

MANCA UN PROGETTO

Prima donna europea a comandare la ISS, la Cristoforetti lamenta la mancanza di un progetto di realizzazione di una navicella spaziale tutta europea nonostante di recente l'ESA abbia deciso di aumentare il budget. E pensare che l'autonomia potrebbe essere anche "facilitata" dalla prossima inaugurazione del primo launch complex del Vecchio Continente che sorgerà nei pressi della città svedese di Kiruna. Ma questo, a quanto pare, non è abbastanza per fare in modo che l'Europa mandi esseri umani nello spazio in modo indipendente. Un chiaro esempio è quanto accaduto alla stessa astronauta italiana - e come lei a tanti altri colleghi europei - che per raggiungere la stazione spaziale ha volato a bordo della russa Soyuz nel 2014 e della statunitense Crew Dragon Freedom di SpaceX nel 2022. Russi, americani, ma anche cinesi e presto indiani: Ecco, a me piacerebbe che anche in Europa avessimo un'ambizione spaziale che sia commisurata alle nostre capacità tecnologiche ed economiche. Anche in un'ottica di collocazione geopolitica nel mondo.

COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI FONDAMENTALI

Questo non deve essere letto come il desiderio di rompere i rapporti con i partner attuali, tutt'altro. Un conto è essere in grado di fare una cosa (anche) da soli, un altro è voltare le spalle ai collaboratori e agli alleati. Russia inclusa, con cui "abbiamo lavorato benissimo": "se la collaborazione continua è perché continua sulla Terra". Dopo un conflitto si ricostruiscono le relazioni, ma è molto più facile ricostruirle se qualche ponte rimane in piedi. Le cose stanno cambiando in modo repentino, e la Cristoforetti - raggiante per aver fatto lo scorso anno la sua prima passeggiata spaziale - ne è diretta testimone. La sua mente va infatti a quando lei ed il resto dell'equipaggio sono rimasti fermi in Florida in attesa che "ci liberassero un posto di parcheggio in orbita". Il motivo? Sulla ISS c'era una missione di astronauti privati. Impensabile solo fino a qualche anno fa.

SOYUZ VS SPACEX

I tempi sono cambiati anche come comfort, perché sulla più moderna capsula Dragon di SpaceX sembra di essere in aeroplano. E tra l'altro gli astronauti hanno meno responsabilità rispetto a quelle che continuano ad avere all'interno della più datata - ma pur sempre affidabile - Soyuz. A proposito di Soyuz, c'è spazio per parlare anche della perdita di liquido nel sistema di condizionamento termico che inizialmente si pensava fosse dovuta all'impatto con uno sciame di meteoriti. Se si mandassero indietro i tre astronauti, molto probabilmente arriverebbero a Terra sani e salvi, però sarebbe un ambiente un po' pericoloso dal punto di vista delle temperature e dell'umidità. [...] Il piano è mandare una Soyuz di rimpiazzo senza equipaggio, che quindi attraccherà vuota, mentre quella danneggiata rientrerà, anch'essa vuota, sulla Terra.

La classe 2009 di cui AstroSamantha fa parte è stata affiancata da un nuovo gruppo di giovani aspiranti astronauti europei: cinque di questi stanno per iniziare l'addestramento e presto saranno pronti per le prime missioni. Largo ai giovani, dunque, ma non è nemmeno escluso che possa esserci una terza missione all'orizzonte. Chissà, magari sul Gateway lunare.