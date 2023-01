Virgin Orbit: nuovi dettagli sul fallimento di Launcher One

A questo proposito, arrivano nuovi dettagli sull'evento dopo l'avvio di un'indagine formale che ha l'obiettivo di chiarire le cause. Vi ricordiamo che l'aereo modificato Cosmic Girl era riuscito a decollare con successo dallo spazioporto in Cornovaglia e una volta raggiunta l'altezza designata, il Launcher One si era correttamente attivato e sganciato con l'accensione del primo stadio. La sua lunga corsa verso l'orbita terrestre era poi continuata con l'accensione del secondo stadio, ma poi è successo qualcosa e il dispiegamento del carico satellitare non è andato a buon fine.

Fino a ieri non sapevamo il perché di questa anomalia ma una richiesta di chiarimento da parte di Engadget ha fornito qualche dettaglio in più sull'accaduto. Ecco un estratto di quanto riportato nella risposta via mail.

"Ad un'altitudine di circa 180 km, lo stadio superiore ha subito un'anomalia. Questa anomalia ha interrotto prematuramente la sua spinta e ha posto fine alla missione, con i componenti del razzo e il carico utile che sono ricaduti sulla Terra all'interno del corridoio di sicurezza approvato senza mai raggiungere l'orbita".

Tutto si è concluso senza ulteriori incidenti, ma resta l'amaro in bocca per non aver portato a termine una missione storica per il nostro continente, che dovrà dunque essere ripetuta più avanti nel tempo. Ma Virgin Orbit non è soddisfatta e ha anche annunciato un'indagine "formale" sulle cause profonde dell'anomalia, la quale sarà guidata da Jim Sponnick, responsabile dello sviluppo dei sistemi di lancio Atlas e Delta, e Chad Foerster, ingegnere capo di Virgin Orbit.

Si parla inoltre di tempistiche papabili per ritentare il lancio e secondo quanto affermato dalla società, la missione sarà riprogrammata entro la fine del 2023.