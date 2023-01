James Webb scopre il suo primo esopianeta: è roccioso e simile alla Terra

Per le fasi successive ci si è quindi affidati allo spettrografo del James Webb che opera nel vicino infrarosso (NIRSpec), il quale ha catturato in modo incredibilmente rapido e semplice il pianeta, con solo due osservazioni di transito.

La sua scoperta la dobbiamo al gruppo di ricerca guidato da Kevin Stevenson e Jacob Lustig-Yaeger, entrambi del laboratorio di fisica applicata della Johns Hopkins University a Laurel, nel Maryland. La scelta di questo obiettivo arriva in seguito ai dati che negli anni precedenti sono stati raccolti da TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) , uno dei telescopi più recenti che abbiamo a disposizione per questo scopo specifico, ossia scovare esopianeti.

Ma non si tratta di un pianeta qualsiasi, infatti, LHS 475 b (questo è il suo nome) ha quasi le stesse dimensioni della Terra . Si trova a 41 anni luce da noi all'interno della costellazione dell'Ottante, nemmeno così lontano in termini cosmici.

L'aspetto più interessante riguarda le similitudini con il nostro pianeta, anche se al momento non è chiaro se abbia o meno un'atmosfera, ma sicuramente non è come quella terrestre. Sappiamo infatti che è molto più caldo, si parla di qualche centinaio di gradi in più, inoltre il suo anno dura solamente due giorni: è questo il tempo che impiega a completare un'orbita attorno alla nana rossa, che rappresenta la sua stella madre.

Sebbene questa potrebbe essere calda la metà del nostro Sole, la possibilità che il pianeta abbia un'atmosfera appare comunque remota, vista la vicinanza tra i due corpi celesti, ma ulteriori analisi dei dati consentiranno di saperne di più entro breve tempo.

Al momento il James Webb Webb non ha osservato una quantità rilevabile di alcun elemento o molecola. Guardando l'analisi spettrale poco sopra, si scopre che i dati sono coerenti con uno spettro informe rappresentativo di un pianeta privo di atmosfera. La linea viola rappresenta un'atmosfera di pura anidride carbonica ed è indistinguibile da una linea piatta all'attuale livello di precisione. La linea verde rappresenta un'atmosfera di puro metano, che non è favorita poiché se il metano fosse presente, ci si aspetterebbe che blocchi più luce stellare a 3,3 micron.

I risultati del team sono stati presentati in una conferenza stampa dell'American Astronomical Society (AAS) mercoledì 11 gennaio 2023.