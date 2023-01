Tutto è pronto per il lancio di Virgin Orbit previsto stasera, che per la prima volta prenderà il volo dall'Europa e nello specifico dal Regno Unito. Il lancio, che potrebbe ancora essere ostacolato dal maltempo o da problemi tecnici, sarà il primo effettuato da Virgin Orbit al di fuori dalla base americana dell'azienda, posizionata nel deserto del Mojave, in California.

La missione chiamata "Start Me Up", e ispirata nel titolo alla leggendaria band britannica dei Rolling Stones, vedrà il Boeing 747 convertito da Virgin Orbit nel celebre Cosmic Girl, decollare da un aeroporto di Newquay, una popolare cittadina turistica sulla costa atlantica della regione della Cornovaglia, nel sud-ovest dell'Inghilterra.

Se tutto va secondo i piani, l'aereo Cosmic Girl con annesso il razzo a due stadi, Launcher One, nascosto sotto la sua ala, decollerà dall'aeroporto Spaceport Cornwall di Newquay , tra le 22:40 e le 24:00 secondo il nostro fuso orario. Il mezzo di Virgin salirà a un'altitudine di circa 10,6 chilometri sopra l'Oceano Atlantico prima di rilasciare il razzo.

Launcher One eseguirà una combustione orbitale con ciascuno dei suoi due stadi prima di rilasciare il suo carico di nove piccoli satelliti. Il lancio godrà di una copertura in diretta sulla pagina su YouTube dell'azienda, che inizierà alle 22 e che vi proponiamo a seguire.