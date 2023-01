Navicella Orion: dopo la missione lunare è ritornata al Kennedy Space Center

Con il recente successo della missione Artemis 1 la navicella Orion ha dimostrato che sarà in grado di supportare e sopportare un nuovo viaggio verso la Luna, e quasi certamente con astronauti a bordo la prossima volta. Ma questo è un giudizio che possiamo definire positivo solo "a grandi linee", poiché richiederà ulteriori analisi per capire meglio punti di forza, criticità, cose da migliorare o da aggiornare, per arrivare alla prossima missione del programma Artemis con un mezzo testato, sicuro, e nel caso migliorato.

E così, proprio sul finire del 2022 è stato ufficializzato il suo ritorno al Kennedy Space Center, dove il mezzo che ha affrontato la prima missione lunare, andata e ritorno, sarà sottoposto a test e verifiche. La ho ufficializzato la NASA con un post del quale riportiamo un estratto.