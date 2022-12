Schianto del razzo Vega C: nominata una commissione d'inchiesta indipendente

All'inizio di questa settimana, il razzo Vega-C di Arianespace ha subito un'anomalia fatale che ha provocato la perdita di due satelliti . Il razzo, che ha debuttato pochi mesi fa, doveva colmare una grave lacuna per l'industria spaziale europea e fornire un vettore ufficiale in grado di offrire alternativa concreta ai mezzi di SpaceX , ma ora è fermo in attesa di un'indagine.

Il recente fallimento della missione del razzo Vega C ha spinto Arianespace ed ESA ad avviare una commissione d'inchiesta che avrà lo scopo di esaminare le ragioni che hanno portato al fallimento e definire le misure che soddisfano tutte le condizioni di sicurezza e affidabilità necessarie per consentire la ripresa dei voli di Vega C. La commissione, composta da esperti indipendenti, lavorerà con Avio, prime contractor del sistema di lancio Vega C, e sarà presieduta congiuntamente dall'ispettore generale dell'ESA e dal direttore tecnico di Arianespace. Maggiori informazioni saranno condivise non appena la Commissione avrà compiuto progressi nelle sue indagini, ma come era lecito attendersi, eventuali tentativi di lancio saranno sospesi fino a che la situazione non si chiarirà.

COSA ​È SUCCESSO?

Per coloro che non avessero seguito gli sviluppi della missione fallita in tempo reale, ricordiamo che Il razzo Vega C è decollato come previsto il 20 dicembre 2022 alle 22:47 secondo il nostro fuso orario. Il decollo e la separazione del primo stadio P120C si sono svolti come previsto. Dopo l'accensione nominale del secondo stadio Zefiro 40, avvenuta a circa 144 secondi dal decollo, è stata osservata una diminuzione della pressione che ha portato alla prematura conclusione della missione. Secondo la procedura standard, l'ordine di distruzione del lanciatore è stato dato dal CNES, l'autorità per la sicurezza del lancio" ha specificato Arianespace, dicendo anche che non si sono verificati danni a persone o cose.

Questa era la seconda volta che Vega-C volava dopo il successo nell'invio di un carico utile commerciale lo scorso 13 luglio, quando ha portato con successo in orbita il LARES-2 dell'Agenzia Spaziale Italiana come carico utile principale. Vega-C era pronto per eseguire fino a 10 voli nel 2023 e altri 15 nel 2024.

Il razzo è stato aggiornato per essere più efficiente e in grado di trasportare carici maggiori. In precedenza l'ESA si era affidata in precedenza ai razzi russi Soyuz di media portata per lanciare molte delle sue missioni nello spazio, ma con lo scoppio del conflitto ucraino la Russia ha fermato le collaborazioni in ambito aerospaziale con l'Europa e ritirato il proprio personale dalla base spaziale in risposta alle sanzioni economiche imposte. Come conseguenza alcune importanti missioni pianificate sono rimaste nel limbo e non sono rimaste altre opzioni che rivolgersi a SpaceX per la fase d'emergenza.

Lo stesso Musk si è detto dispiaciuto per l'incidente, ma ora per l'ESA è essenziale fare passi avanti con Vega C il prima possibile. Non ci resta che attendere ulteriori comunicazioni da parte dell'agenzia spaziale europea, naturalmente qualunque attività sarà ormai rinviata al 2023.