Si sta passando ufficialmente alla fase finale di progettazione e fabbricazione, stabilendo la linea di base tecnica, i costi da sostenere e le tappe del programma da rispettare. Purtroppo sul telescopio non abbiamo ancora dettagli precisi, ma solamente illustrazione a opera dell'Università dell'Arizona, che potete vedere in testata.

E ci sono già info sul suo futuro posizionamento nello spazio. NEO Surveyor viaggerà per oltre 1,5 milioni di km verso una regione di stabilità gravitazionale – chiamata punto di Lagrange L1 – tra la Terra e il Sole, dove il veicolo spaziale orbiterà durante la sua missione primaria di cinque anni. Da questa posizione, il NEO Surveyor osserverà il sistema solare in lunghezze d'onda nell'ordine dell'infrarosso. Nello specifico, la NASA spiega che:

I rilevatori all'avanguardia di NEO Surveyor sono progettati per osservare due bande di infrarossi sensibili al calore che sono state scelte appositamente in modo che il veicolo spaziale possa tracciare gli oggetti vicini alla Terra più difficili da trovare, come asteroidi oscuri e comete che non riflettono molto visibile luce. Nelle lunghezze d'onda dell'infrarosso a cui NEO Surveyor è sensibile, questi oggetti brillano perché riscaldati dalla luce solare. Inoltre, NEO Surveyor sarà in grado di trovare gli asteroidi che si avvicinano alla Terra dalla direzione del Sole, così come quelli che guidano e seguono l'orbita del nostro pianeta, dove sono tipicamente oscurati dal bagliore della luce solare.