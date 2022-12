NASA osserva un buco nero mentre assorbe una stella | studi in corso

La NASA ha recentemente osservato un buco nero durante uno dei momenti più drammatici che seguono l'incontro ravvicinato con una stella, e come potete immaginare non finisce bene. Diversi telescopi che collaborano con l'agenzia spaziale hanno recentemente identificato un enorme buco nero che faceva a pezzi una stella, la quale si è evidentemente trovata pericolosamente vicina. La cattura di eventi come questi potrebbe aiutare gli scienziati a comprendere i comportamenti più complessi dei buchi neri e la sequenza che porta alla distruzione di un corpo celeste come quello in oggetto.

Sebbene la comunità scientifica ne sia terribilmente affascinata, in realtà sappiamo davvero poco dei buchi neri e solo negli ultimi anni siamo riusciti a scrutarne alcuni con maggior chiarezza. Proprio l'anno che si avvia alla sua conclusione sarà ricordato, poiché per la prima volta siamo riusciti a ottenere la prima e storica immagine del buco nero presente al centro della nostra la galassia, la Via Lattea. Fino ad oggi l'esistenza di Sagittarius A era solamente stata ipotizzata, tuttavia ora ne abbiamo la conferma e assieme alla cattura sono state condivise molte informazioni sulle sue caratteristiche.