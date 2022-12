Missione Dart e deviazione dell'asteroide: arrivano i primi risultati

I membri del team DART hanno affrontato questi e altri argomenti durante il meeting autunnale dell'American Geophysical Union giovedì 15 dicembre a Chicago. Tom Statler, uno degli scienziati del programma per DART presso la sede della NASA a Washington, ha così commentato.

"Ciò che possiamo imparare dalla missione DART fa tutto parte del lavoro globale della NASA per comprendere gli asteroidi e altri piccoli corpi nel nostro Sistema Solare. L'impatto con l'asteroide è stato solo l'inizio. Ora usiamo le osservazioni per studiare di cosa sono fatti questi corpi e come si sono formati, oltre a come difendere il nostro pianeta se mai ci fosse un asteroide diretto verso di noi."