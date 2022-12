La US Air Force lancia il primo missile ipersonico operativo

Un nuovo risultato nello sviluppo di missili ipersonici è stato raggiunto di recente dalla United States Air Force (USAF) che ha testato con successo il suo primo prototipo di missile ipersonico in versione definitiva. La nuova arma di risposta rapida chiamata AGM-183 , o ARRW ("Arrow") è di fatto la prima soluzione ipersonica in mano all'esercito degli Stati Uniti a raggiungere lo stato operativo .

Il test di ARRW è stato condotto con successo lo scorso venerdì 9 dicembre in un campo di addestramento al largo della costa della California, ma la dichiarazione dell'USAF non è arrivata prima di lunedì 12 dicembre. Ecco un estratto in cui si comunica il successo dell'operazione.

Secondo la US Air Force, il missile è progettato per "tenere a rischio obiettivi fissi, di alto valore e sensibili al tempo in ambienti contesi", il che significa che verrà utilizzato per colpire risorse predeterminate a terra come siti missilistici fissi , stazioni radar, installazioni di difesa aerea, strutture infrastrutturali o persino edifici del quartier generale avversario: praticamente qualsiasi cosa importante in un ambiente di battaglia che non può essere spostata e deve essere distrutta rapidamente. L'AGM-183A è in fase di test di volo dall'aprile 2021, ma una serie di voli falliti hanno gettato alcuni dubbi sul programma.

Lo sviluppo di armi ipersoniche è da tempo nelle mire di diversi paesi, compresa la Russia e anche la Corea del Nord. Ma se da un lato si guarda all'utilizzo in ambito militare, non va dimenticato che si sta lavorando alla tecnologia ipersonica anche per ridefinire la mobilità aerea avanzata. Il futuro dei trasporti potrebbe un giorno comprendere aerei ipersonici capaci di incrementare esponenzialmente le velocità di crociera, e da tempo di lavora a tecnologie che siano in grado di rendere realtà il sogno.