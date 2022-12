Fusione Nucleare, siamo alla svolta energetica? Segui la diretta

Siamo davvero arrivati alla svolta in tema energetico? Gli Stati Uniti sono riusciti davvero a innescare una reazione di fusione nucleare che ha prodotto più energia di quella consumata? Tanti dubbi e perplessità, che presto troveranno risposta grazie all'annuncio del dipartimento dell'Energia del governo degli Stati Uniti.

In questi anni abbiamo riportato diversi tentativi di emulazione dell'energia stellare in tutto il globo, ma alla fine di concreto non abbiamo ancora visto nulla, pertanto tutti sono in attesa di conoscere con esattezza i risultati ottenuti dal Lawrence Livermore National Laboratory, in California.