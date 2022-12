Lunar Flashlight, questo satellite NASA scoverà l'acqua nei crateri lunari

Non basterà raggiungere nuovamente la Luna con un equipaggio umano, poiché se vorremo essere in grado di stabilire una presenza sostenibile dell'uomo sul nostro satellite naturale sarà necessario trovare in gran quantità l'elemento più importante per l'uomo, ossia l'acqua.

Che questa sia presente sulla Luna non è una novità e ci sono già in piedi moltissimi progetti che mirano a sfruttare questa importante risorsa, tuttavia la sua distribuzione non rende facili le cose e proprio di recente la NASA ha lanciato un piccolo satellite sviluppato proprio per trovare l'acqua superficiale dove altri mezzi non sono in grado di rilevarla.

Si chiama Lunar Flashlight e dopo un lancio avvenuto con successo domenica 11 dicembre, la NASA fa sapere il viaggio sta procedendo bene e tuto funziona come previsto. Ma ci vorrà del tempo prima di vederlo in azione, poiché il suo viaggio d'andata si concluderà appena tara 4 mesi circa. Il satellite, che ha le dimensioni di una valigetta, una volta raggiunta la Luna si innesterà in un'orbita che lo porterà a circa 15 km di altezza dal polo sud nel momento di massima vicinanza.