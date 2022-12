Starship HLS sulla Luna nel 2023, l'uomo su Marte nel 2030. La NASA è fiduciosa

Ora che la prima missione Artemis I si è conclusa con successo, come vi abbiamo riportato poche ore fa, si guarda al futuro e al prosieguo del programma. Qualcuno di voi ricorderà l'estremo ottimismo dell'era Trump, in cui si parlò di un ritorno dell'uomo addirittura nel 2024! Nel tempo il progetto si è ridimensionato e come ipotizzato sin dall'inizio, le tempistiche si sono distese arrivando a parlare di 2025 - 2026, che sono attualmente gli anni più realistici per arrivare al risultato. Eppure c'è un nuovo inguaribile ottimista, e non è Elon Musk, ma Bill Nelson....continuate nella lettura per capire meglio il perché.

Sappiamo che la NASA ha scelto come prima soluzione per ritornare sulla Luna con un equipaggio, la nave stellare attualmente in sviluppo da parte di SpaceX, Starship, nella versione modificata per essere un lander lunare e contraddistinta dalla sigla HLS.