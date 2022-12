James Webb scova le galassie più antiche, esistevano oltre 13 miliardi di anni fa

Il sospetto c'era fin dall'inizio ma mancava la conferma ufficiale e scientifica. Il telescopio spaziale James Webb è riuscito a individuare le 4 galassie più antiche di cui l'uomo abbia informazioni, formatesi nei primi momenti di esistenza dell'universo. Gli astronomi hanno confermato che quattro antiche galassie rilevate dal James Webb Space Telescope nei primi mesi di operatività, sono le più antiche che gli scienziati abbiano mai visto e vecchie quasi quanto l'universo stesso.

Le galassie erano tra le centinaia di promettenti conglomerati stellari trovati nelle immagini della Near Infrared Camera (NIRCam) a bordo del James Webb Space Telescope (Webb o JWST). Ma gli scienziati sono stati in grado di confermare che questi antichi oggetti erano davvero vecchi come apparivano solo dopo averli osservati in dettaglio con il Near Infrared Spectrograph , che ha rivelato la loro composizione chimica e determinato la velocità con cui queste galassie si stanno allontanando da Webb. Gli astronomi ora sanno che la luce delle quattro galassie ha impiegato più di 13,4 miliardi di anni per raggiungere Webb. Più precisamente, il telescopio vede le galassie come apparivano solo 350 milioni di anni dopo il Big Bang, quando l'universo aveva solo il 2% della sua età attuale, anche se le galassie devono aver iniziato a formarsi anche prima.