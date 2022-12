Artemis I si avvia al ritorno l'11 dicembre | Come seguire lo splashdown

ARTEMIS I - PRINCIPALI NOTIZIE

Tutto è pronto per il prossimo 11 dicembre, giornata in cui si testerà anche lo scudo termico, quello che non solo proteggerà la navicella dalla disintegrazione, ma consentirà al futuro equipaggio di ritornare sulla Terra sano e salvo. La copertura in diretta inizierà alle 17 di domenica 11 dicembre. team del Kennedy Space Center della NASA in Florida, in collaborazione con la Marina degli Stati Uniti, recupererà il veicolo spaziale.

Dopo lo splashdown si terrà anche una conferenza stampa, verso le 21:30 dell'11 dicembre. I partecipanti includeranno, Bill Nelson, amministratore della NASA, Jim Free, amministratore associato della NASA per l'Exploration System Development Mission Directorate, quartier generale della NASA, Vanessa Wyche, regista, Janet Petro, regista, Mike Sarafin, responsabile della missione, quartier generale della NASA, Howard Hu, direttore del programma Orion, Johnson, Emily Nelson, direttore di volo capo, Johnson e Melissa Jones, direttrice del recupero. In attesa di poter seguire gli eventi in diretta, vi lasciamo al link di NASA Live TV.