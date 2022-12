Artemis I come nel film Apollo 13, la foto di Luna e Terra è da Oscar!

Durante la scorsa giornata la missione Artemis I ha salutato la Luna con un ultimo passaggio ravvicinato, che ha portato la navicella Orion a poco più di 127 km di distanza dalla superficie prima di iniziare il lungo viaggio di ritorno che la riporterà a Terra. La manovra principale è avvenuta in pochi minuti e si è conclusa con l'accensione del motore principale che ha permesso di indirizzare la navicella nella direzione giusta per la via di casa, come vi abbiamo riportato ieri in concomitanza con l'operazione, avvenuta alle 17.43 e mostrata in diretta dalla NASA. Si è trattato solo di uno dei passaggi fondamentali della missione e chi volesse ripercorrere le tappe principali della missione può rileggersi le due notizie cumulative principali con tutti gli aggiornamenti, che vi riproponiamo a seguire.

Come riportato anche nel recente aggiornamento, c'era molta attesa per le prime immagini del secondo flyby lunare, anche perché rispetto a quelle del precedente avvicinamento la posizione sarebbe stata diversa, così come l'illuminazione, e infatti possiamo dire senza ombra di dubbio che una delle prime foto pubblicate dalla NASA ha dell'incredibile. La potete vedere in testata e in uno scatto unico e ammaliante possiamo identificare la luna che incombe quasi in modo minaccioso, la navicella Orion illuminata dalla luce, e sullo sfondo un frammento del nostro pianeta, piccolo e distante. Vi sembra una foto famigliare? Un po' lo è in effetti, poiché in rete non è sfuggita l'incredibile somiglianza con uno dei poster del film con Tom Hanks, Apollo 13, che mostrava la navicella spaziale Apollo e una Luna altrettanto grande, con la Terra che appariva nei pressi della sua curvatura. Non ve lo ricordate? Guardatele affiancate a seguire, e non dite che la somiglianza non è incredibile!

Nel frattempo sono già iniziate le operazioni che porteranno al recupero della navicella, che ricordiamo arriverà sulla Terra l'11 dicembre 2022. Il team di gestione della missione si è riunito per pianificare l'intervento, sappiamo così che non appena Orion si schianterà nell'oceano, una squadra di sommozzatori, ingegneri e tecnici lascerà la nave su piccole imbarcazioni e arriverà vicino alla capsula. Una volta messa in sicurezza, questa sarà rimorchiata verso la parte posteriore della nave di supporto. A quel punto un vero e proprio cavo con verricello si occuperà di trascinare il veicolo spaziale alla nave, fino a trascinare Orion in una culla appositamente progettata all'interno del ponte del mezzo. Melissa Jones, direttrice di atterraggio e recupero, Kennedy Space Center della NASA, ha così commentato le operazioni. "La scorsa settimana, abbiamo completato le nostre prove finali con la USS Portland, che sarà la nostra nave di recupero per Artemis I. Abbiamo trascorso tre giorni fantastici lavorando con loro per perfezionare le nostre procedure e integrare i nostri team in modo da poter raggiungere gli obiettivi di recupero della navicella Orion". Chiudiamo con una piccola curiosità sui consumi di propellente, che sono stati decisamente inferiori alle aspettative: Orion ha utilizzato circa 3665 kg di propellente durante Artemis I, ovvero circa 80 kg in meno in meno rispetto a quanto previsto. A conti fatti, ci dovrebbe essere un margine di circa 940 kg di propellente rispetto a quanto previsto per la missione.