Un italiano sul Gateway lunare: la promessa di ESA. Un disabile tra i nuovi astronauti

É un momento straordinario per il volo spaziale umano e per l'Europa. Dopo il successo del lancio di Artemis I con l'European Service Module dell'ESA che spinge Orion verso la Luna, siamo in prima linea nell'esplorazione umana dello spazio. Siamo felici di avere questo gruppo di persone di grande talento per portare avanti la scienza e le operazioni europee sulla Stazione Spaziale Internazionale e oltre.

La classe 2022 che prenderà servizio a Colonia il prossimo anno per l'addestramento è stata presentata a Parigi dal Direttore Generale dell'ESA Joseph Aschbacher: erano 13 anni che l'agenzia non effettuava un nuovo reclutamento, nel precedente del 2009 erano stati selezionati Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano . Queste le parole di David Parker, Direttore Human & Robotic Exploration:

Il candidato astronauta con disabilità fisica prenderà parte al Parastronaut Feasibility Project per sviluppare opzioni per l'inclusione di astronauti con disabilità fisiche nel volo spaziale umano e possibili missioni future.

Dopo un anno di preparazione, i 5 candidati astronauti in carriera inizieranno l'addestramento per la ISS. Coloro che saranno selezionati per salire a bordo della stazione in orbita verranno ulteriormente formati su compiti specifici da svolgere a bordo. Le 11 riserve non parteciperanno all'addestramento ma riceveranno un contratto di consulenza e saranno formati nel caso in cui dovessero essere assegnati ad una missione.