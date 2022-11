Artemis I, sviluppi e nuove foto della Luna dopo una settimana di missione

Per cominciare, la NASA fa sapere che durante la scorsa giornata, quando da noi erano le 07:02 del mattino, Orion ha completato la quinta correzione della traiettoria , accendendo per 5,9 secondi i motori ausiliari del modulo di servizio europeo, il cui impatto ha portato a un aumento della velocità di Orion di poco meno di 1 metro al secondo. I motori ausiliari R-4D-11 altro non sono che una variante degli originali R-4D, quelli utilizzati nelle missioni lunari del programma Apollo.

Disposti in questo caso nella parte inferiore del modulo di servizio, sono divisi in quattro gruppi di due e ciascuno di essi è in grado di fornire circa 45 kg di spinta, utile per manovre in cui è richiesta grande precisione nel dosaggio della potenza. In totale il modulo di servizio di Orion ha 33 motori di varie dimensioni, che forniscono la capacità di propulsione necessaria alla navicella per eseguire una o due orbite intorno alla Luna (una sola in questa missione test) e tornare verso la Terra.

Nel frattempo Il team del Flight Control Room della NASA ha continuato a testare gli star tracker del veicolo spaziale per determinare la loro sensibilità alle variazioni termiche come parte dei test pianificati e gli ingegneri hanno utilizzato il sistema di navigazione ottica per raccogliere ulteriori immagini della Luna. Le operazioni erano già cominciate il quinto giorno di missione e per chi non lo sapesse, gli star tracker sono uno strumento di navigazione che misura le posizioni delle stelle per aiutare il veicolo spaziale a determinare il suo orientamento. Nei giorni di volo precedenti, gli ingegneri hanno valutato i dati iniziali per comprendere le letture degli star tracker correlate alle accensioni del propulsore.

Nel frattempo, durante il sesto giorno della missione la NASA ha pubblicato un video che mostra il sorgere della Terra visto dal punto di vista della navicella Orion. Una clip breve ma decisamente affascinante, che vi proponiamo a seguire.