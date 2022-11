Artemis I: il sorvolo lunare a 130 km d'altezza è un successo | Foto

Stiamo parlando del primo sorvolo lunare sin dalla partenza di mercoledì 16 novembre , giorno in cui la missione ha preso vita dopo innumerevoli peripezie e rinvii che si sono protratti da fine agosto a pochi giorni fa. L'appuntamento in diretta ha preso via oggi 21 novembre alle 11.15 ma il momento più importante è avvenuto qualche ora dopo.

La missione Artemis ha portato a termine un primo e importantissimo step sin dalla sua partenza, che peraltro darà vita a tantissimo materiale fotografico che non vediamo l'ora di vedere e che la NASA non mancherà sicuramente di condividere con il resto del mondo.

Durante il flyby, la capsula accenderà il suo motore principale, evento a cui seguirà l'entrata in una particolare orbita lunare che vedremo meglio più in basso, quattro giorni dopo. Nel frattempo, durante le scorse ore la NASA ha condiviso altri scatti oltre a quello della Terra dal punto di vista dai pannelli solari di Orion , che vi abbiamo mostrato qualche giorno fa.

Dunque il prossimo step di concretizzerà il 25 novembre con l'accensione dosata di uno dei motori, progettato per inserire la capsula Orion in un'orbita retrograda distante (DRO) attorno alla luna. La capsula rimarrà della DRO fino al 1° dicembre, durante il quale seguirà una rotta stabile a circa 65.000 km di distanza dalla superficie .

AGGIORNAMENTO: FLYBY ESEGUITO CON SUCCESSO

La prima importante manovra dopo che la navicella Orion è entrata sotto l'influenza della gravità lunare è andata a buon fine. Orion ha riacquisito il segnale con il Deep Space Network della NASA, alle 13:59 dopo aver eseguito con successo il flyby alle 13:44 quando ha avviato il motore che ha permesso di dare il via alla prima e importantissima manovra orbitale.

Nel momento dell'accensione Orion si trovava a circa 527 km sopra la Luna, viaggiando a 8.083 km/h. Poco dopo l'accensione Orion è passata a 130 km sopra la Luna, viaggiando a 8.210 km/h. Al momento del sorvolo lunare, Orion era a più di 370.000 km dalla Terra. Il flyby burn in uscita è la prima delle due manovre necessarie per entrare nella lontana orbita retrograda attorno alla Luna. Il veicolo spaziale eseguirà l'inserzione dell'orbita retrograda distante venerdì 25 novembre, utilizzando il modulo di servizio europeo. Orion rimarrà in questa orbita per circa una settimana per testare i sistemi dei veicoli spaziali.

In attesa delle foto ravvicinate scattate in occasione del flyby, vi proponiamo alcuni scatti realizzati nelle ore immediatamente precedenti.