James Webb individua una galassia antichissima. È nata agli albori dell'universo

Due documenti di ricerca, guidati da Marco Castellano dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Roma, Italia, e Rohan Naidu dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics e del Massachusetts Institute of Technology di Cambridge, Massachusetts, sono stati pubblicati su Astrophysical Journal Letters. Questi risultati iniziali provengono da un'iniziativa di ricerca più ampia che coinvolge due programmi Early Release Science (ERS): il Grism Lens-Amplified Survey from Space (GLASS) e il Cosmic Evolution Early Release Science Survey (CEERS).

Sin dalla sua messa in opera il telescopio spaziale James Webb della NASA ha evidenziato la capacità di guardare oltre a quanto avevamo visto finora, e così dopo aver visto le prime immagini del cosmo , al cui interno apparivano come fioche luci miriadi di galassie ancestrali, ora che è passato qualche mese e i dati sono stati parzialmente analizzati arrivano le prime conferme. Tra i tanti ammassi di stelle e corpi celesti di ogni genere, sono state individuate alcune galassie la cui nascita è avvenuta un battito di ciglia dopo l'evento che tutti conoscono come Big Bang. E c'è molto anche dell'Italia in questo particolare traguardo. È

Come riferito da Gaidu in riferimento a GLASS-z12, la galassia più distante, "Con Webb, siamo rimasti sbalorditi nel trovare la luce stellare più distante che chiunque avesse mai visto, pochi giorni dopo che Webb ha rilasciato i suoi primi dati".

In riferimento al discorso affrontato poco sopra, anche le due galassie identificate sono particolarmente luminose e ora si dovrà capire il perché. Un'opzione è che avrebbero potuto essere molto massicce, con molte stelle di piccola massa, come le galassie successive. In alternativa, potrebbero essere molto meno massicce, costituite da molte meno stelle straordinariamente luminose, ossia come le ipotetiche stelle di popolazione III. A lungo teorizzate, sarebbero le prime stelle mai nate e costituite solo da idrogeno ed elio primordiali, prima che le stelle potessero in seguito cuocere elementi più pesanti nelle loro fornaci a fusione nucleare. Nell'universo locale non si vedono stelle così calde e antiche, pertanto restiamo ancora nella sfera delle ipotesi.

“In effetti, la sorgente più lontana è molto compatta, e i suoi colori sembrano indicare che la sua popolazione stellare è particolarmente priva di elementi pesanti e potrebbe contenere anche alcune stelle di Popolazione III. Solo gli spettri Webb lo diranno”, ha detto Adriano Fontana, secondo autore dello studio e membro del team GLASS-JWST.

A questo proposito ricordiamo brevemente il funzionamento di questo telescopio spaziale. Il nuovo telescopio spaziale opera principalmente nell'infrarosso e dispone di quattro strumenti scientifici in grado di catturare immagini a diversi spettri. A conti fatti, la copertura della lunghezza d'onda va da 0,6 a 28 micron, coprendo così buona parte dello spettro infrarosso, che parte da 0,75 micron. Ciò significa che il James Webb sfora parzialmente nella gamma dello spettro visibile, in particolare nella componente rossa e gialla. Uno dei motivi per cui Webb è in grado di vedere le prime galassie è che si tratta di un telescopio a infrarossi e come tale riesce a penetrare attraverso le regioni più polverose dello spazio, dove gli altri telescopi non sono in grado di scrutare.

Le attuali stime della distanza Webb di queste due galassie si basano quindi sulla misurazione dei loro colori infrarossi. Alla fine, le misurazioni spettroscopiche di follow-up che mostrano come la luce è stata allungata nell'universo in espansione forniranno una verifica indipendente di queste misurazioni del metro cosmico, ma ci vorrà ancora del tempo per avere dati definitivi.