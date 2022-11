Luna di Sangue domani 8 novembre, sarà l'ultima fino al 2025 | Come guardarla

Nella giornata di domani ci sarà un evento astronomico molto raro che abbiamo già avuto modo di vedere in altre occasioni, e anche se il punto di vista del nostro paese non ci permetterà di assistervi direttamente ancora una volta il web ci verrà incontro grazie alle tante dirette già organizzate per le prossime ore. Domani 8 novembre potremo assistere all'ultima Luna di Sangue fino alla primavera del 2025.

Conosciuta con questo appellativo a causa della strana tonalità rossastra che assume la luna piena in questo frangente, si verifica quando la Terra passa tra il Sole e la Luna, proiettando la sua ombra su quest'ultima. Mentre la luce solare diretta è completamente bloccata, l'atmosfera terrestre è sufficientemente trasparente da consentire a un po' di luce di raggiungere la Luna. Ma questa luce viene rifratta, il che significa che le lunghezze d'onda blu (più corte) si disperdono più di quelle rosse (più lunghe), facendo sì che l'ombra dia alla Luna un bagliore spettrale tendente al rosso. Da qui trae il nome "luna di sangue".

Questa dispersione atmosferica è lo stesso fenomeno alla base delle splendide albe rossastre o dei tramonti, a cui siamo abituati ad assistere con frequenza sulla Terra. L'eclissi totale che si verificherà domani 8 novembre 2022 durerà 1 ora e 25 minuti, ma purtroppo non potremo osservarla direttamente e solo una parte dell'Europa nord-orientale potrà assistervi.