Sebbene in lander Insight della NASA (in attività su Marte dal 2018) sia ormai arrivato alla conclusione della sua missione scientifica, non per volontà dell'agenzia ma per cause di forza maggiore, la mole di dati che ha raccolto in questi quattro anni è talmente elevata che appena ora stiamo scoprendo aspetti inediti della geologia del pianeta rosso.

Insight sta utilizzando le ultime energie accumulate poiché la polvere e la sabbia marziana hanno ormai completamente ricoperto i pannelli solari del lander, inibendo la capacità di ricarica e conseguentemente l'utilizzo della strumentazione. La parola fine è stata messa ufficialmente a giugno e la NASA aveva detto chiaramente che, sebbene era impossibile definire con certezza il suo livello di resistenza, le ultime settimane sarebbero state a tutti gli effetti quelle che avrebbero portato allo spegnimento completo di tutti i sistemi. Il team responsabile ha cercato di guadagnare un po' di tempo mantenendo attivo il minimo indispensabile, come i riscaldatori dell'hardware e il sismometro, e così con un'operatività ridotta al minimo, Insight oggi è ancora in grado di inviare segni di attività.

Chiusa questa piccola parentesi sul suo funzionamento, è notizia recente che Insight è riuscito a rilevare un altro impatto meteoritico su Marte e per farlo ha utilizzato lo stesso metodo di cui vi abbiamo parlato nella precedente occasione. In effetti non è la prima volta che Insight riesce nel compito, e a coadiuvarlo in questo è stato proprio il suo sismometro ad alta sensibilità, infatti, la NASA aveva già identificato tre eventi sismici da impatto datati 27 maggio 2020, 18 febbraio 2021 e 31 agosto 2021.