Missione Crew-4, ammaraggio riuscito. AstroSamantha è di nuovo a casa

Alla fine tutto il viaggio di ritorno si è svolto nel migliore dei modi. Gli astronauti SpaceX Crew-4 della NASA a bordo della navicella spaziale Dragon sono atterrati in sicurezza ieri in tarda serata al largo della costa di Jacksonville, in Florida, completando la quarta missione del programma commercial crew verso la Stazione Spaziale Internazionale. Dopo aver trascorso 170 giorni in orbita, gli astronauti della NASA, Bob Hines , Kjell Lindgren e Jessica Watkins e l'astronauta dell'ESA (Agenzia spaziale europea) Samantha Cristoforetti sono tornati sulla Terra in uno splashdown assistito dal paracadute che, come da programma, si è concretizzato alle 22:55.

Le squadre a bordo delle navi di recupero SpaceX hanno recuperato la navicella spaziale e gli astronauti. Dopo il ritorno a terra, tutti gli astronauti sono stati mandati al Johnson Space Center della NASA a Houston, per i controlli di rito, mentre la nostra Samantha Cristoforetti poi proseguirà per ritornare in Europa con un volo. Questo è il messaggio di benvenuto condiviso da Bill Nelson, presidente della NASA.