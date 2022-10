Dennis Tito, 82 anni. Pronto a volare verso la Luna con SpaceX

Ma non parliamo di un uomo qualsiasi, infatti, Dennis Tito ha già fatto la storia nel 2001 , anno in cui aprì letteralmente la via al turismo spaziale, pagando la folle cifra di 20 milioni di dollari alla Russia per accaparrarsi un posto a sedere a bordo della navicella Soyuz e raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale . All'età di 60 anni fu il primo civile a imbarcarsi in una simile avventura ma a quanto pare l'esperienza fu così indimenticabile da spingere l'uomo d'affari, nonostante la veneranda età attuale, a ricercare nuovamente le stesse emozioni.

Dennis Tito è pronto a una nuova avventura spaziale , o almeno così sembrerebbe a giudicare dalla cifra sborsata (non sappiamo di preciso quanto ma è sicuramente alta) per volare a bordo della navicella Starship in quello che sarà il secondo volo attorno alla Luna .

"Abbiamo avuto la nostra prima discussione con SpaceX poco più di un anno fa e questo è avvenuto in un momento in cui stavamo appena facendo un tour di SpaceX. A quel punto non stavamo nemmeno pensando di volare insieme. Mi è salita la domanda, mi piacerebbe tornare indietro e volare nello spazio? Beh, di certo non voglio tornare sulla stazione spaziale. Non voglio nemmeno orbitare attorno alla Terra. E poi ci ho pensato e ho detto che sarei stato interessato ad andare sulla luna. Poi ho guardato Akiko e abbiamo avuto un piccolo contatto visivo e lei ha detto, 'Sì, anch'io.' Ed è così che è iniziato tutto".

Dennis Tito ha rivelato mercoledì che lui e sua moglie, Akiko, hanno prenotato i posti sul secondo volo circumlunare di SpaceX a bordo del veicolo di lancio Starship, che come ben sappiamo è ancora in fase di sviluppo.

Tito rischia di stabilire un record come la persona più anziana a lanciarsi in orbita, per non parlare del fatto che potrebbe addirittura riuscire a volare attorno alla Luna. Attualmente è già più vecchio dell'attuale detentore del record, il defunto astronauta e senatore John Glenn, che ha volato a bordo della navetta spaziale Discovery della NASA all'età di 77 anni. Qualcuno potrebbe dire che l'attore William Shatner di Star Trek aveva 90 anni quando è decollato sul New Shepard di Blue Origin lo scorso ottobre, ma quel volo non è effettivamente entrato in orbita poiché ha semplicemente superato la linea di Karman, quella che per convenzione divide il cielo dallo spazio. Anche la sua compagna, Akiko, sarà quantomeno una delle prima donne a volare attorno al nostro satellite naturale, superata solamente dall'astronauta che volerà a bordo della missione Artemis 2 della NASA.

Ma chi è Dennis Tito e come ha fatto a raggiungere obiettivi così grandi? Dennis fu il primo cliente orbitale della società statunitense di turismo spaziale, Space Adventures, ma era già noto nell'ambiente poiché per diversi anni si occupò di progettare le traiettorie per le missioni della NASA prima di fare fortuna come capo di una società di gestione degli investimenti. Gli affari andarono talmente bene che Tito riuscì a realizzare una vera e propria fortuna.

Dopo aver acquistato un biglietto del costo di 20 milioni di dollari Il 28 aprile del 2001 salì a bordo della navicella spaziale russa Soyuz TM-32 e due giorni dopo arrivò sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove trascorse cinque giorni. In totale ha passato nello spazio 7 giorni, 22 ore e 4 minuti. "È stato il momento più bello della mia vita, raggiungere un obiettivo di vita, e allora ho capito che niente avrebbe mai potuto batterlo" disse durante un'intervista con la CNN nel 2021.