Samantha Cristoforetti e gli astronauti di Crew-4 ritornano sulla Terra | Orari e info

Dopo aver rinviato le operazioni di ritorno per via delle condizioni meteo sfavorevoli, la NASA è pronta a dare il via alle operazioni di sgancio e ad accogliere sulla Terra gli astronauti della missione Crew-4, e tra questi figura anche la nostra Samantha Cristoforetti, la cui missione sulla Stazione Spaziale Internazionale è infine giunta al termine. Gli altri membri dell'equipaggio a fare ritorno a casa saranno Kjell Lindgren, Robert Hines e Jessica Watkins. Ricordiamo che AstroSamantha aveva preso il ruolo di comandante lo scorso 28 settembre, diventando la prima donna europea a ricoprire tale carica. Come avviene a ogni cambio di gestione, durante la scorsa giornata si è tenuta sulla ISS la cerimonia di consegna della chiave della stazione, quella che di fatto sancisce il passaggio del ruolo di comandante. La chiave simbolica è stata passata al russo Sergey Prokopyev, assieme al tradizionale tubo contenente il cibo d'emergenza. Essendo il contenuto simile a quello di un dolce, la Cristoforetti ha voluto scherzare dicendo al suo successore che sarebbe stata un'ottima soluzione per affrontare le giornate più difficili. Ci sono poi stati i ringraziamenti di rito, compresi quelli all'Italia per l'opportunità ricevuta e quelli alle agenzie spaziali. A conti fatti il periodo di comando è stato piuttosto breve, è durato infatti solamente 15 giorni piazzandosi secondo in questa singolare classifica, ossia dopo quello astronauta statunitense Shannon Walker che durò solamente 11 giorni. Durante la conferenza stampa dell'11 ottobre Samantha ha dichiarato. "Spero di rivedere presto la mia famiglia, gli amici e di poter fare una bella doccia. Al mio rientro a Terra vorrei godere della natura e degli ambienti naturali".

ORARI E DETTAGLI

Oggi prenderà vita la missione di ritorno e a quanto pare NASA e SpaceX puntano a iniziare le operazioni di sgancio dalla Stazione Spaziale Internazionale alle 16.05 secondo il nostro fuso orario. Il viaggio durerà diverse ore e dovrebbe concludersi con un ammaraggio al largo delle coste della Florida quando da noi saranno le 23.43. Ma ci sono ancora alcune riserve sul meteo, infatti, i team di controllo a terra continueranno a monitorare un fronte freddo che potrebbe passare proprio sopra la Florida, con il potenziale di portare raffiche di vento e possibili piogge vicino alle zone di splashdown. In queste ore sarà portata avanti un'ulteriore revisione delle condizioni meteo, tuttavia al momento non ci sono indicazioni contrarie e tutto dovrebbe svolgersi secondo i piani. Nel caso in cui si decidesse all'ultimo secondo di rinviare le operazioni, la NASA ha già individuato in venerdì 14 ottobre ulteriori opportunità di sgancio della navicella e ritorno sulla Terra.

DIRETTA RITORNO CREW-4

Come al solito la NASA e SpaceX forniranno una copertura in diretta dele operazioni di ritorno della missione Crew-4, che potranno essere seguite attraverso i canali ufficiali dell'agenzia spaziale e quelli Youtube delle due realtà. La copertura inizierà prima della chiusura del portello, per proseguire con lo sgancio e il successivo splashdown. La NASA ospiterà anche una teleconferenza immediatamente dopo l'arrivo a terra degli astronauti, ma in questo caso sarà solamente audio. Il collegamento in diretta inizierà oggi pomeriggio alle 16, vi lasciamo quindi al link di SpaceX per seguire tutte le operazioni, disponibile poco sopra.