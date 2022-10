La NASA ha fissato una nuova data per il decollo dello Space Launch System dopo i ritardi causati dall'uragano Ian. La missione Artemis I partirà in direzione Luna il 14 novembre alle 12:07AM EST, le 6:07 di mattino in Italia. Nei giorni passati il razzo e la capsula Orion erano stati messi al sicuro all'interno del VAB (Vehicle Assembly Building) viste le pessime condizioni meteo della Florida, occasione anche per effettuare un check di tutte le componenti che sono state sottoposte per diverse ore alla furia dell'uragano.