Missione Crew-5 verso la ISS, tutto pronto per la partenza del 5 ottobre

Il prossimo 5 ottobre un nuovo equipaggio sarà mandato sulla Stazione Spaziale Internazionale grazie a una navicella Crew Dragon di SpaceX, sarà quindi la missione Crew-5 quella a prendere vita ora che lo spettro della recente tempesta tropicale sembra essere finalmente svanito. I membri dell'equipaggio che parteciperanno alla prossima missione di SpaceX per la NASA sono arrivati ​​al sito di lancio, e come al solito il decollo è previsto dal Pad 39A al Kennedy Space Center (KSC), in Florida, dopodomani 5 ottobre.

Mentre i preparativi sono entrati nelle fasi finali, i quattro astronauti della missione che voleranno spinti da un razzo Falcon 9 saranno Nicole Mann e Josh Cassada per la NASA, il giapponese Koichi Wakata e la cosmonauta russa Anna Kikina, facente parte del programma di scambio ancora in essere con la Russia. Il quartetto è arrivato sul posto lo scorso sabato volando da Ellington Field, vicino al Johnson Space Center della NASA a Houston, dove stazionavano per i preparativi.