Acqua liquida sotto il polo sud Marte, nuovo studio lo conferma!

Bisogna risalire al 2018 per trovare i primi incredibili dati, secondo i quali l'acqua in stato liquido era stata individuata sul pianeta rosso . E pensate, fu uno strumento italiano a regalare questo risultato inaspettato, parliamo del radar MARSIS montato sulla sonda Mars Express, che individuò dei segnali piuttosto convincenti sulla presenza di acqua al di sotto della calotta polare sud.

In effetti un'altra teoria suggerisce che Marte potrebbe essere ancora vulcanicamente attivo e questo calore geotermico sarebbe in grado di mantenere l'acqua abbastanza calda da risultare liquida. Come riportato inizialmente il dibattito è infuriato negli ultimi anni, con diversi studi che hanno suggerito che i punti luminosi individuati dal radar di Mars Express potrebbero essere stati prodotti da altri elementi, come argille ghiacciate e pianure vulcaniche ricche di ferro, così per questo nuovo studio i ricercatori hanno voluto prendere in considerazione altre prove e fornire un nuovo punto di vista.

Gli scienziati hanno stimato che il lago dovrebbe trovarsi a circa 1,5 km di profondità , ricoperto da ghiaccio ed estendersi per circa 20 km in larghezza. Le temperature dovrebbero essere incredibilmente basse, si parla di -68 °C, ma grazie all'alta salinità e alla pressione, che abbassa il punto di congelamento dell'acqua, o forse all'azione geotermica di Marte, potrebbe essere in stato liquido come da ipotesi iniziali.

Sappiamo che sulla Terra i laghi subglaciali possono influenzare la superficie del ghiaccio al di sopra in modi molto specifici e ciò avviene abbassando l'attrito tra la calotta glaciale e il letto roccioso sottostante. Ciò cambia il modo in cui il ghiaccio scorre nel tempo, producendo di conseguenza una depressione al centro e sollevando cumuli nelle zone periferiche. Per scoprire se le calotte glaciali marziane soddisfano le medesime condizioni e hanno la stessa struttura, i ricercatori hanno esaminato i dati del satellite Mars Global Surveyor della NASA, il quale è in grado di misura l'altitudine dei punti sulla superficie utilizzando il laser (si misura il tempo di rimbalzo sulla superficie per estrapolare il dato). Ed ecco la conferma di quanto sospettato! I ricercatori hanno infatti trovato un'ondulazione su larga scala formata sia da una depressione sia da un'area rialzata, che si estende tra i 10 e i 15 km, con una variazione di diversi metri in altezza rispetto al ghiaccio circostante.

I ricercatori hanno quindi eseguito simulazioni al computer del flusso di ghiaccio utilizzando i parametri marziani del calore geotermico irradiato dal basso. Anche in questo caso si è arrivati alle medesime conclusioni.

Sebbene il caso sia tutt'altro che chiuso, la combinazione delle nuove prove topografiche unitamente ai risultati del modello computerizzato (e quelli dei dati radar di Mars Expresss di quatto anni fa) rendono molto più probabile che su Marte esista almeno un'area di acqua liquida subglaciale. Non solo, secondo tale scoperta Marte dovrebbe conseguentemente essere ancora geotermicamente molto attivo per mantenere l'acqua in forma liquida sotto la calotta glaciale.

Saranno necessarie ulteriori osservazioni e studi per far luce sul mistero, tuttavia una notizia simile è incredibile se pensiamo ai futuri progetti di insediamento umano. Naturalmente ora come ora non avremmo nemmeno i mezzi per recuperare quell'acqua seppellita sotto uno strato di ghiaccio spesso oltre un chilometro, ma ciò non esclude che in futuro l'operazione diventi fattibile.