La sonda è stata in grado di avvicinarsi a soli 358 km dalla superficie ghiacciata di Europa e il tutto è avvenuto solamente stamane, q uando da noi erano le 11.36 . Ciò significa che molto presto potremo vedere le immagini più dettagliate della sua crosta, uniche grazie alla distanza esigua e per la ricchezza di particolari. Ma il veicolo spaziale a energia solare non si è limitato al semplice fly-by a fini fotografici, aveva infatti un obiettivo principale, ossia quello di raccogliere importanti dati sulla sua geologia più profonda, sulla composizione della superficie e sulla ionosfera, oltre a nuove informazioni sulla sua interazione con la magnetosfera di Giove.

La navicella spaziale Juno , che dà il nome alla missione di esplorazione del gigante gassoso Giove di cui è attualmente protagonista, ha concluso poche ore fa un sorvolo ravvicinato a una delle Lune di Giove più interessanti, non solo tra quelle del pianeta stesso ma dell'intero sistema solare.

Tutti i dati raccolti saranno fondamentali per il buon esito delle future missioni, tra cui la più imminente sarà Europa Clipper, della quale abbiamo parlato più volte e che secondo le previsioni attuali dovrebbe essere lanciata nel 2024 con il preciso scopo di studiare a fondo la luna ghiacciata.

Gli scienziati ipotizzano che un oceano salato si trovi al di sotto di un guscio di ghiaccio spesso molti chilometri , e unitamente al nucleo di ferro fuso e alla magnetosfera gioviana, le temperature potrebbero essere molto più miti di quelle esterne. Potremmo in sostanza trovarci a che fare con una sorta di brodo con all'interno tutto ciò che serve per creare le condizioni migliori alla nascita di organismi, magari solamente unicellulari, ma qualora arrivassero conferme ci troveremmo di fronte alla scoperta del secolo.

Per ora sappiamo con certezza che Europa ha temperature medie superficiali che si aggirano intorno ai -220 gradi Celsius, mentre la sua debole atmosfera è composta principalmente da ossigeno. A dare il via alle numerose teorie hanno contribuito senza dubbio le numerose striature superficiali che potrebbero essersi formate come conseguenza alle attività geologiche in passato.

Più volte abbiamo ribadito l'importanza di questa e di molte altre lune del sistema solare, ma vale la pena rinfrescarci la memoria su alcune caratteristiche di Europa. Con un diametro equatoriale di circa 3.100 chilometri, la luna gioviana è grande poco meno della nostra Luna, quella che rotea attorno alla Terra. Eppure è completamente diversa a livello di geologia, così tanto da far pensare che la vita possa nascondersi nei suoi meandri. Perché?

Per arrivare al passaggio ravvicinato di stamane si è dovuto procedere nel modificare la traiettoria della navicella Juno, riducendo il tempo necessario per orbitare attorno a Giove, che è così passato da 43 a 38 giorni. Ma non è stato il passaggio ravvicinato più ardimentoso di sempre, poiché il record spetta ancora alla sonda Galileo della NASA, che il 3 gennaio del 2000 è arrivata a soli 351 chilometri dalla sua superficie. Inoltre, questo fly-by è stato di fatto il secondo incontro con una luna galileiana durante la sua missione estesa. La missione ha inoltre già avuto un approccio da vicino con un'altra luna, Ganimed, e nel giugno 2021 e prevede di avvicinarsi da vicino alla luna Io nel 2023 e ancora una volta nel 2024.

Per quel che ne sappiamo, la raccolta dei dati ha preso il via un'ora prima dell'avvicinamento, quando il veicolo spaziale si trovava a 83.397 chilometri da Europa. Juno è passata con grande velocità a fianco della luna, sfrecciando a quasi 24 km/s per dirigersi immediatamente verso un nuovo avvicinamento a Giove, che si concretizzerà stasera verso le 19 secondo il nostro fuso orario.

Ma l'appuntamento più interessante sarà con la pagina Twitch della NASA (in FONTE) domani sera, quando l'agenzia spaziale condividerà durante una diretta le prime foto ravvicinate della superficie di Europa. L'appuntamento inizierà alle 18 secondo il nostro fuso orario, dunque mettetevi un promemoria se la cosa vi può interessare. In caso contrario nessun problema, vi aggiorneremo come sempre su tutte le novità, le comunicazioni da parte della NASA e vi mostreremo le immagini condivise.