DART fa la storia, impatto con asteroide Dimorphos avvenuto | Foto LICIACube

Il viaggio della sonda è durato 10 mesi, tanti ce ne sono voluti per percorrere gli 11 milioni di chilometri che ci distanziavano dalla sua superficie. L'obbiettivo era cambiare l'orbita dell'asteroide Dimorphos, un corpo roccioso di 160 metri di diametro che rotea attorno al più grande Didymos, per dimostrare che in caso di necessità l'uomo sarebbe in grado di deviarlo quel tanto che basta da scongiurare un impatto con il nostro pianeta.

Come ben visibile dalla clip, durante gli istanti finali vissuti dal veicolo spaziale prima dell'impatto lo strumento imager chiamato DRACO (Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical Navigation) ha catturato gli ultimi frame che immortalano il suo approccio finale, mentre l'asteroide stava riempiendo sempre più il campo visivo. Il video di 30 secondi è velocizzato e copre in realtà gli ultimi 5 minuti e 30 secondi della sonda.

A osservare tutto in tempo reale c'era anche qualcosa di italiano, ossia il satellite LICIACube (Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids) che ha raccolto immagini a dati a circa 50 km di distanza dall'area d'impatto. Al momento non è stato condiviso nulla me ma già nei prossimi giorni potrebbero arrivare i primi dati, o addirittura nuove immagini dell'impatto e della materia espulsa dopo l'esplosione. Ora il team investigativo osserverà Dimorphos utilizzando telescopi terrestri per confermare che l'impatto di DART abbia alterato l'orbita dell'asteroide attorno a Didymos. I ricercatori si aspettano che l'impatto riduca l'orbita di Dimorphos di circa l'1%, o circa 10 minuti.

Così Bill Nelson, l'amministratore della NASA, ha commentato il successo della missione DART.

"In sostanza, DART rappresenta un successo senza precedenti per la difesa planetaria, ma è anche una missione di unità con un reale vantaggio per tutta l'umanità. Mentre la NASA studia il cosmo e il nostro pianeta natale, stiamo anche lavorando per proteggere quella casa e questa collaborazione internazionale ha trasformato la fantascienza in fatti scientifici, dimostrando un modo per proteggere la Terra".

Oltre ai dati in arrivo nei prossimi giorni, la missione DART sarà solamente l'inizio di un progetto più ampio, che culminerà tra circa quattro anni nel progetto Hera dell'ESA. grazie al quale saranno condotti rilievi dettagliati sia di Dimorphos che di Didymos, con un focus particolare sul cratere lasciato dalla collisione di DART e una misurazione precisa della massa di Dimorphos. Maggiori dettagli nei prossimi giorni, con l'arrivo delle nuove immagini da LICIACube.