NASA, stanotte deviazione di un asteroide con DART: come seguire l'evento in diretta

Per la prima volta nella storia, la NASA proverà a deviare la traiettoria di un asteroide. Non si tratta di una vera minaccia per la Terra, quanto piuttosto di un test della tecnologia implementata dall'agenzia spaziale americana per proteggere il nostro pianeta in caso di effettivo pericolo. La missione DART - Double Asteroid Redirection Test - entra dunque nel vivo: appuntamento questa notte alle 00:00 ora italiana per la diretta sul canale NASA di YouTube, l'impatto è previsto invece per le 19:14PM ET, ovvero l'1:14 in Italia.

L'obiettivo primario è verificare se la forza cinetica esercitata dall'impatto a oltre 22.500km/h del veicolo spaziale DART con l'asteroide sarà in grado di cambiare la sua orbita. La NASA lo ricorda ancora: