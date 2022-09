Nettuno visto dal James Webb. I suoi anelli non sono mai stati così nitidi

Il telescopio spaziale James Webb sta dimostrando grande utilità non solo per l'osservazione di galassie e corpi celesti posizionati a miliardi di anni luce da noi e facenti parte dell'universo primordiale, ma anche nella cattura di dettagli dei pianeti che compongono il nostro sistema solare.

Abbiamo già visto il Webb in azione con il gigante gassoso Giove, ma lo scatto di Nettuno risulta ancora più stupefacente non per la qualità generale, ma per la visione di alcuni dettagli. Non solo ha catturato la visione più nitida degli anelli di questo pianeta come mai è successo in più di 30 anni di osservazioni, ma le sue telecamere stanno anche rivelando il gigante di ghiaccio sotto una luce completamente nuova.

Siamo abituati a vedere Nettuno come nell'immagine in testata, poiché alle lunghezze d'onda visibili questo pianeta ghiacciato appare blu, questo a causa del metano presente nella sua atmosfera. Per il James Webb Nettuno appare più scuro, ricordiamo infatti che lo strumento NIRCam utilizzato cattura oggetti nella gamma del vicino infrarosso, da 0,6 a 5 micron. Ecco lo scatto realizzato dal James Webb, poi ulteriori dettagli.