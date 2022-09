Luna ed energia, bottino grosso della Cina: elio-3 per il nucleare e minerale inedito

Il minerale di cui è composto il cristallo lunare che non raggiunge il diametro di un capello è stato chiamato Changesite-(Y), nome ispirato dalla dea cinese della Luna Chang'e come quello della missione, ed è il sesto minerale sconosciuto proveniente dai campioni lunari nonché il primo mai scoperto dalla Cina, che si unisce così a USA e Russia. Ad avere risvolti potenzialmente interessanti per la produzione di energia sulla Terra però è l'elio-3, che, raccontano i media cinesi, è stato individuato nel campione raccolto da Chang'e 5.

L'elio-3 è un elemento chimico abbastanza raro sulla Terra. Ha una qualità non indifferente: essendo stabile, è un combustibile ideale secondo gli scienziati per alimentare i reattori nucleari. Scarso sulla Terra e presumibilmente abbondante sulla Luna, non fosse che ci sarebbero da adeguare i reattori esistenti e soprattutto che... va portato sulla Terra, peraltro in quantità tali da alimentare le centrali nucleari a fusione. I problemi, insomma, non mancano, ma rimane comunque un'opportunità da esplorare: chissà che non ci dia una mano nel medio-lungo periodo sul fronte del riscaldamento globale.