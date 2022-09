Samantha Cristoforetti sarà la prima donna europea a comandare sulla ISS

L'ESA ha ufficializzato una notizia che tutti speravamo di leggere e riguarda la nostra Samantha Cristoforetti, attualmente impegnata come Specialista di Missione per l'equipaggio della Crew-4, che dalla fine di aprile staziona sulla ISS. Nel 2021 venne ventilato il suo possibile ruolo di comando per l'Expedition 68, ma poi venne fatta una scelta diversa. Ora è finalmente arrivato il suo momento di gloria e di fatto lo è per tutto il nostro paese e per le donne in primis.

AstroSamantha sarà la prossima comandante della Stazione Spaziale Internazionale subentrando al compagno di equipaggio dell'Expedition 67, Oleg Artemyev.

Sin dall'inizio della sua ultima missione sulla ISS, chiamata Minerva, Samantha è stata responsabile del Segmento Orbitale degli Stati Uniti (USOS) e ha assunto il ruolo di supervisore delle attività nei moduli statunitensi, europei, giapponesi e canadesi della Stazione. Il nuovo ruolo è formalmente chiamato 'Comandante dell'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale' e viene deciso a livello internazionale da tutti i partner che partecipano alle attività sulla ISS. Le cariche di comando vengono dunque assegnate in base alle decisioni congiunte di NASA (Stati Uniti), Roscosmos (Russia), JAXA (Giappone), ESA (Europa) e CSA (Canada).

Ora che il suo ruolo è stato ufficializzato, Samantha diventerà il quinto comandante europeo della Stazione Spaziale, seguendo le orme dei precedenti astronauti dell'ESA Frank De Winne, Alexander Gerst, Luca Parmitano e Thomas Pesquet. Ma soprattutto sarà la prima donna europea a ricoprire tale posizione. Ecco le sue parole a caldo.

"Sono onorata della mia nomina a comandante e non vedo l'ora di attingere all'esperienza che ho acquisito nello spazio e sulla Terra per guidare in orbita un team molto capace".

Il ruolo di comandante diventerà ufficiale dopo la tradizionale cerimonia di consegna che, come da prassi, vede il passaggio simbolico di una chiave dal comandante attuale a quello nuovo. L'evento si terrà mercoledì 28 settembre 2022 e sarà possibile seguirlo in diretta grazie a ESA Web TV, che trasmetterà una live streaming. Vi aggiorneremo sull'orario d'inizio della cerimonia.