Nebulosa Tarantola vista dal James Webb, il dettaglio non ha precedenti

Il Telescopio Spaziale James Webb ha regalato un nuovo scatto di pregevole fattura che rivela dettagli inediti del vivaio stellare 30 Doradus, noto anche come Nebulosa Tarantola.

È soprannominata così per l'aspetto dei suoi filamenti polverosi (che ricordano per l'appunto le zampe di quella tipologia di ragno) identificati grazie precedenti immagini di altri telescopi, Spitzer ad esempio, ed è ancora oggi una delle preferite dagli astronomi impegnati a studiare il fenomeno di formazione delle stelle. Grazie alla grande sensibilità del James Webb, l'immagine rivela molti altri dettagli oltre alle stelle in formazione, ad esempio svariate galassie lontane presenti sullo sfondo, nonché ulteriori particolari strutturali della nebulosa e informazioni sulla composizione del gas al suo interno.

Situata a soli 161.000 anni luce di distanza nella galassia della Grande Nube di Magellano, la Nebulosa Tarantola è la regione di formazione stellare più grande e luminosa del Gruppo Locale (ne comprende oltre 80), ossia quel gruppo galassie più vicine alla nostra Via Lattea, il cui centro di massa si trova in un punto compreso fra la Via Lattea stessa e la Galassia di Andromeda.

La Nebulosa Tarantola ospita le stelle più calde e massicce conosciute e presenta un tipo di composizione chimica incredibilmente simile a quello delle regioni di formazione stellare che erano presenti durante il 'mezzogiorno cosmico', ossia quel periodo in cui l'universo aveva solo pochi miliardi di anni, offrendo così una visione unica di come le stelle si sono formate nel profondo passato cosmico.