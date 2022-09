Missione Juno, la complessa atmosfera di Giove nell'immagine più recente

Giove è da sempre uno tra i pianeti del sistema solare più affascinanti, non solo perché è il più grande tra quelli in orbita attorno alla nostra stella madre ma anche per le sue incredibili caratteristiche, che da sempre attirano le attenzioni di astronomi e studiosi. A destare interesse non è solo il gigante gassoso in sé ma anche le sue lune, alcune delle quali potrebbero essere il luogo ideale in cui cercare eventuale presenza di vita. Parliamo con buona probabilità di forme vitali molto semplici e di tipo microbico, ma se ciò dovesse un giorno concretizzarsi ci troveremmo probabilmente di fronte alla scoperta del secolo.

Ma ritornando con i piedi per terra, vogliamo ricordarvi che a fianco delle missioni di esplorazione previste in futuro e che mirano proprio a rispondere a enigmi simili, ce ne sono alcune attualmente nel vivo del loro percorso e una di questa riguarda proprio il gigante gassoso. Si chiama Juno e negli ultimi mesi ha regalato tantissime emozioni, ma soprattutto ha permesso di raccogliere una mole di dati utili la cui analisi offrirà lavoro agli studiosi per molti anni. Dopo aver visto la sua complessa atmosfera in un'immagine dello scorso anno, lo scorso 5 luglio la sonda ha effettuato un nuovo sorvolo arricchendo ulteriormente le informazioni che avevamo a disposizione.