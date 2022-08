Giove è bellissimo in questa immagine del James Webb Telescope

"Non ci aspettavamo che fosse così bello", ammette il professore emerito dell'University of California Imke de Pater. Ed effettivamente lo è davvero in questa immagine che lo ritrae assieme ai suoi (deboli) anelli, ai due satelliti Amaltea e Adrastea e, sullo sfondo, ad alcune galassie dello spazio profondo.

La foto è il risultato di più scatti effettuati dalla Near-Infrared Camera, dotata di tre filtri a infrarossi. Per permettere all'occhio umano di visualizzare l'immagine, la luce è stata mappata sullo spettro visibile: "le lunghezze d'onda più lunghe appaiono più rosse, quelle più corte in blu", spiega la NASA. E non è stato facile ottenere un'immagine complessiva così nitida a causa della rapida rotazione del pianeta.