Starlink illumina la notte italiana: scia di satelliti sopra la Pianura Padana

I lanci Starlink avvengono così di frequente che ormai non ci si bada nemmeno più, e il rischio è quello di perdere il conto dei satelliti che sono stati messi in orbita: sono 3.108 per la precisione dopo la missione conclusasi due giorni fa da SpaceX. In quell'occasione, il razzo Falcon 9 - il cui primo stage era al suo nono volo - ha trasportato 53 satelliti partendo dallo Space Launch Complex 40 della Cape Canaveral Space Force Station. Questo il video:

Ma ciò di cui si è parlato sui giornali in queste ultime ore ci riguarda da vicino: sì, perché ieri sera molti italiani che vivono nella Pianura Padana hanno avvistato in cielo una serie di luci in movimento. Nessuna notte bis di San Lorenzo, in questo caso, ma semplicemente una lunga carovana di satelliti Starlink passati sopra le nostre teste. A dirla tutta, i media hanno calcato un po' troppo la mano: il fenomeno dei satelliti di Elon Musk che sorvolano i cieli notturni è e sarà sempre più un fenomeno "naturale" e frequente - e c'è chi non è affatto contento di questo - e tra l'altro si tratta di un fatto ampiamente prevedibile. Basta infatti andare su findstarlink.com, digitare la propria città e ricevere tutte le informazioni su quando la costellazione sarà visibile.

E pensare che a breve partirà il progetto "Starlink 2.0", che prevede l'impiego di satelliti decisamente più pesanti - dai 260kg attuali si passa a 1.250kg - che per essere trasportati in orbita necessiteranno di una versione ad hoc del razzo Starship. Chissà che spettacolo in cielo, quando vedremo questi nuovi satelliti volare sopra le nostre teste! Per la cronaca, il posizionamento degli ultimi 53 satelliti si è concluso positivamente, e il primo stage del Falcon 9 è atterrato correttamente sulla nave drone A Shortfall of Gravitas.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/uTqAuysTAh — SpaceX (@SpaceX) August 19, 2022