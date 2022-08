Artemis III, ora sappiamo dove sbarcheranno gli astronauti sulla Luna

Sono passati esattamente 50 anni dall'ultima volta che l'uomo ha messo piede sulla Luna ma ora sappiamo dove lasceranno le loro impronte gli astronauti della futura missione Artemis III, quella che indicativamente nel 2025 tenterà la riconquista del nostro satellite naturale, ma stavolta con un piano più strutturato e a lungo termine.

Ve l'avevamo annunciato e finalmente poche ore fa è arrivato l'annuncio durante un briefing con i media che la NASA ha tenuto ieri sera a partire dalle 20, durante il quale sono state scelte le aree più papabili dalle quali sarà selezionata una per l'arrivo dell'equipaggio della missione Artemis III, al cui interno ci saranno per la prima volta anche una donna e un uomo di colore. L'agenzia ha identificato 13 regioni (le vedete nell'immagine in testata) candidate vicino al Polo Sud lunare ma ogni regione contiene più potenziali siti di atterraggio. Ecco le parole di Mark Kirasich, vice amministratore associato per la Divisione di sviluppo della campagna Artemis presso la sede della NASA a Washington.

"Selezionare queste regioni significa che siamo un passo da gigante verso il ritorno degli esseri umani sulla Luna per la prima volta dall'Apollo. Quando lo faremo, sarà diverso da qualsiasi missione precedente, poiché gli astronauti si avventurano in aree oscure precedentemente inesplorate dagli umani e gettano le basi per futuri soggiorni a lungo termine".

La NASA ha identificato le seguenti regioni candidate per l'atterraggio lunare Artemis III:

Faustini Rim A

Peak Near Shackleton

Connecting Ridge

Connecting Ridge Extension

de Gerlache Rim 1

de Gerlache Rim 2

de Gerlache-Kocher Massif

Haworth

Malapert Massif

Leibnitz Beta Plateau

Nobile Rim 1

Nobile Rim 2

Amundsen Rim

Ognuna di queste regioni presenta caratteristiche geologiche adatte all'arrivo dell'uomo e nel complesso risultano particolarmente indicate per l'atterraggio di una navicella come la Starship HLS di SpaceX, si trovano inoltre entro sei gradi di latitudine dal Polo Sud lunare. I siti di atterraggio sono anche parzialmente distanziati con l'obiettivo di offrire maggiore flessibilità per l'eventuale orario d'arrivo, garantendo la possibilità di selezionare finestre di lancio diverse a seconda del periodo dell'anno in cui la missione prenderà vita.

Oltre a considerare le possibili tempistiche d'arrivo il team di scienziati ha valutato le regioni in base alla loro capacità di consentire un atterraggio sicuro, basandosi su criteri tra cui pendenza del terreno, facilità di comunicazione con la Terra e le condizioni di illuminazione con cui avranno a che fare i primi astronauti. Sarà particolarmente importante atterrare abbastanza vicino a una regione costantemente in ombra, in modo tale da consentire all'equipaggio di condurre in sicurezza delle passeggiate lunari limitando al contempo i disturbi durante l'atterraggio. Ciò consentirà all'equipaggio di raccogliere campioni e condurre analisi scientifiche in un'area senza scendere a troppi compromessi, fornendo importanti informazioni sulla profondità, la distribuzione e la composizione del ghiaccio d'acqua, la cui presenza è stata confermata nelle vicinanze del Polo Sud lunare.

Per determinare l'accessibilità, il team ha dovuto prendere in considerazione le capacità combinate del razzo Space Launch System, della navicella spaziale Orion e del sistema di atterraggio Starship HLS, il lander lunare che verrà fornito da SpaceX.

La NASA discuterà delle 13 regioni con la comunità scientifiche attraverso seminari e incontri finalizzati a ricevere il maggior numero di opinioni sui meriti di ciascuna regione. Non si esclude nemmeno che la lista possa essere ampliata con ulteriori regioni da prendere in considerazione. L'agenzia continuerà anche a lavorare con SpaceX per confermare le capacità di atterraggio di Starship HLS e valutare di conseguenza le opzioni papabili. Vi lasciamo alla clip con la quale l'agenzia spaziale statunitense ha voluto presentare le 13 aree selezionate, buona visione.