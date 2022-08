Artemis I, potremo seguire i progressi grazie alla risorsa web AROW della NASA

Oltre alla preparazione di razzo SLS, navicella Orion, sistemi di comunicazione sistemi di terra e tutto ciò si rivelerà necessario alla buona riuscita della missione Artemis I, la NASA sta lavorando anche agli strumenti che tutti gli appassionati di viaggi aerospaziali potranno sfruttare per restare aggiornati sullo stato del primo volo attorno alla Luna sin dai tempi delle missioni Apollo.

Facciamo un piccolo riassunto delle ultime novità: sappiamo che la data più probabile per la partenza sarà il 29 agosto e abbiamo già avuto modo di assistere allo spostamento del razzo SLS e della capsula Orion dal Vehicle Assembly Building (VAB) al sito di lancio, il celebre Launch Pad 39B. Ma l'agenzia spaziale statunitense è abituata a guardare avanti e dopo aver annunciato che stasera alle 20 svelerà i siti papabili per la prima missione d'allunaggio con equipaggio, Artemis III, oggi ha confermato che metterà a disposizione un tool online per seguire l'andamento di Artemis I.

Nello specifico potremo seguire i progressi della navicella spaziale Orion nella sua prima missione intorno alla Luna utilizzando il sito Web Artemis Real-time Orbit (AROW) per tracciare il volo in tempo reale. Così tutti gli utenti interessati potranno utilizzare AROW per vedere dove si trova Orion in relazione alla Terra e alla Luna e seguire il suo percorso durante la missione. Durante la missione Artemis I la navicella Orion viaggerà a 65.000 km dalla Luna e si tratterà di fatto del primo test di volo integrato con il razzo Space Launch System (SLS).

AROW Fornirà dati periodici in tempo reale a partire da circa un minuto dopo il decollo, mentre una volta che Orion volerà in autonomia attorno al nostro satellite naturale le informazioni arriveranno costantemente in tempo reale. Gli utenti potranno visualizzare le tappe fondamentali della missione e conoscere le caratteristiche della Luna, comprese le informazioni sugli storici siti di atterraggio del programma Apollo. E per coloro che ne volessero sapere di più saranno inoltre disponibili al download i dati sulla traiettoria del volo, chiamati effemeridi. AROW sarà disponibile a partire dal 28 agosto sul sito web della NASA.