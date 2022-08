Una casa pensata per Marte sarà presto visitabile a Bristol, in Inghilterra

Portare l'uomo su Marte è una sfida affascinante, che negli ultimi anni è divenuta via via più discussa, oggetto di promesse e ipotesi su quello che vorrebbe dire raggiungere il Pianeta Rosso e poi esplorarlo. Di certo, nel momento in cui un essere umano dovesse metterci piedi, avrebbe bisogno di strutture in grado di ospitarlo: tra progetti ed esperimenti di vita su Marte, c'è anche la casa ideata e realizzata da Hugh Broughton Architects, uno studio specializzato nella costruzione di stazioni di ricerca nei luoghi più remoti della Terra che ha creato un'unità abitativa dotata di alcune soluzioni ad hoc, che sarà esposta e visitabile nella città di Bristol, in Inghilterra, dal 31 agosto al 30 ottobre 2022.

La piccola abitazione misura 53 metri quadrati ed è studiata per essere interamente alimentata da pannelli solari, caratterizzata da una struttura in grado di resistere a condizioni di vento, temperature e radiazioni estreme. Il pavimento verrebbe installato direttamente a terra, riempito del suolo di Marte per creare uno strato isolante. Pareti e soffitto sono invece gonfiabili e creano un ambiente pressurizzato, isolato dall'esterno da una una lamina realizzata da un'azienda specializzata.