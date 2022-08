Artemis III, il 19 agosto conosceremo le zone candidate per l'allunaggio

La NASA ha da poco ufficializzato che terrà una teleconferenza con i media alle ore 20 (secondo il nostro fuso orario) di venerdì 19 agosto per annunciare le regioni vicino al Polo Sud lunare che l'agenzia ha identificato come potenziali aree per l'atterraggio degli astronauti che faranno della missione Artemis III , la cui partenza è prevista entro l'anno 2025. Questa sarà la prima missione durante la quale degli astronauti metteranno piede sulla Luna sin dai tempi della missione Apollo 17, avvenuta ormai nel lontano 1972.

A quanto pare ci sono diversi potenziali siti di atterraggio all'interno delle regioni selezionate, che saranno valutati in base a parametri come l'interesse scientifico, la tipologia di terreno, la semplicità di mantenimento delle comunicazioni e le condizioni di illuminazione. I prossimi mesi saranno cruciali per la presa di una decisione e la NASA promette di collaborare con la comunità scientifica al fine di operare la scelta migliore.

I partecipanti alla teleconferenza includono Mark Kirasich, deputy associate administrator per la campagna Artemis, Jacob Bleacher, chief exploration scientist, Sarah Noble, Artemis lunar science lead, Planetary Science Division e Prasun Desai, deputy associate administrator for the Space Technology Mission Directorate. L'audio del briefing sarà trasmesso in streaming sul sito web della NASA.