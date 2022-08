La Russia fa sul serio: ecco il modellino della stazione spaziale, in orbita nel 2025

La Russia ha presentato il modellino della sua stazione spaziale che tra qualche anno ospiterà i primi cosmonauti nello spazio. L'accelerazione del progetto è da attribuire al conflitto in corso in Ucraina che ha portato alla rottura dei rapporti tra Occidente e Mosca. Nonostante le recenti promesse sull'intenzione di non abbandonare la ISS prima del 2028, l'attenzione di Roscosmos sembra virare in modo deciso sul nuovo ambizioso progetto.

La stazione spaziale russa ROSS (immagine d'apertura) è stata mostrata all'evento Army-2022 alle porte di Mosca alla presenza del vice presidente del Consiglio di sicurezza Dmitry Medvedev e del vice primo ministro Denis Manturov. I presenti hanno avuto modo di osservare per la prima volta come sarà la stazione spaziale russa, così come il complesso orbitale Zeus e la navicella spaziale Arktika-M.

In questa occasione si è tornati a parlare di un abbandono della ISS già dopo il 2024, anche se la NASA e i suoi partner internazionali non hanno ricevuto comunicazioni a riguardo. Gli Stati Uniti, ricordiamo, intendono estendere la vita della stazione spaziale al 2030, ma un eventuale abbandono anticipato della Russia comporterebbe non pochi problemi - si ricordi ad esempio che il modulo russo integra i propulsori che servono per mantenere la ISS in orbita di stazionamento. E anche per questo sarebbero già in fase di studio progetti alternativi e piani d'emergenza.