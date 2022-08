Ormai siamo davvero agli sgoccioli per quanto riguarda l'avvio di Artemis 1, e se tutto filerà liscio il 29 agosto o nei giorni immediatamente successivi potrebbe concretizzarsi la partenza della prima missione senza equipaggio dell'ambizioso programma che punta a riportare l'uomo sul nostro satellite naturale entro il 2025-2026. Proprio in queste ore il razzo SLS con navicella Orion annessa si sta dirigendo verso il Launch Pad 39B, luogo in cui avverrà il lancio.

Anche se non ci saranno astronauti a bordo della capsula Orion, la missione non sarà eseguita a vuoto e saranno presenti svariati carichi scientifici che la NASA svelerà nelle prossime ore.

Si tratterà di un viaggio attorno alla Luna di ben 42 giorni, dunque aspettiamoci aggiornamento sostanziali per tutta la durata della missione. Sono già state previste delle date backup nel caso in cui si decidesse di rimandare la partenza prefissata, come vi abbiamo riportato nel nostro precedente articolo che trovate a seguire.